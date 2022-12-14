Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan almış oldukları çevre geliri karşılığı yardım desteği ile 60 adet çöp konteyneri tedarik ettiklerini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin her alanda gelişip güzelleşmesi ve ihtiyaçlarına cevap bulur bir durumda olması için bütün imkân ve çabalarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hizmet ve projelerin ilçemize gelmesinden dolayı bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Ak Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a ve Ak Parti Çorum İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

