Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Necat Yazıcı bir heyetle birlikte Ortaköy’e gitti. Burada Ortaköy Belediye Başkanı İsbir ile biraraya gelen heyet ilçede ve Şapinuva’da gerçekleştirilecek projeleri görüştü.

Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu heyetinin ziyaretiyle ilgili bilgi veren Başkan İsbir; “İlçemizde gerçekleştirilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak ve gerçekleştirdiğimiz projeleri geliştirmek amacıyla Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu heyeti ile bir araya geldik, Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Necat Yazıcı ve heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

