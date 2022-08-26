Çorum merkezde faaliyet gösteren Uzman Eğitim Kurumları eğitmen ve aileleri, Ortaköy’e ziyaret gerçekleştirerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçi eğitmen ve ailelerine bizzat kendisi rehberlik eden Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgi odağı olamaya devam ediyor. Programlarımızdan fırsat buldukça gelen ziyaretçilerimize bizzat kendim rehberlik ederek ilçemizi tanıtmaya, anlatmaya gayret gösteriyorum. Yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turisti ilçemizde misafir ediyoruz. İlçemizden ayrılırken ziyaretten dolayı tatmış olduğu mutluluğu söylemlerinden ve yüzlerindeki ifadeden anlıyorum” dedi. İsbir, tüm Çorumluları tarihi Şapinuva ören yerini, 12 km uzunluğundaki İncesu kanyonunu, doğal güzellikleri ile huzur veren Oruçpınar göletini, Cemal Boyacı Parkı’nı ve eşsiz manzarası ile Seyirtepe dinlenme alanını görmeye davet etti.

(Haber Merkezi)

