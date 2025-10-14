İ L A N

T.C.

SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1060

DAHİLİ DAVALI : Mahmut ŞAĞBAN - Osman ve Birdane oğlu, 21/02/1981 doğumlu

TC.NO:12*******54

Davacılar Ömer Şağban ve Ahmet Şağban tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar Birdane Şağban, Sırma Salış, Mevlüde Şakar, Zeliha Şıvka, Mahmut Şağban, Veyis Şağban ve Osman Şağban aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve bilirkişi raporları tebliğ edilemeyen dahili davalı Mahmut Şağban'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.