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İsrail-Gazze hattından gün boyu çatışma ve bombardıman görüntüleri yansıdı. Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Hamas militanları İsrail'e girerken, İsrail de "Demir Kılıçlar" adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Bölgede tansiyon yüksek. Hamas'ın operasyonu sonucu İsrail tarafında en az 250 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 232 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tüm kuvvetleriyle" Hamas'ı hedef alacağını söyledi. Gazze halkının bölgeden çıkmasını istedi.