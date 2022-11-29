ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversite'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 40 Araştırma Görevlisi alacak.

İlanın Başlama Tarihi: 25.11.2022

Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 13.12.2022

Sınava Giriş Tarihi: 16.12.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 20.12.2022

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