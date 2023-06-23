Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce ormanlarda bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ormanlarda yapılan çalışmada, trüf mantar türlerinin doğal olarak yetiştiği alanların koordinatları ve alan bilgilerini kayıt altına alındığı aktarılan açıklamada, sorumluluk bölgesi olan Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde personelin yaklaşık 100 kilogram trüf mantarı toplayarak mantar sektöründeki şirketlere sattığı ifade edildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar gastronomi alanında "kralların yiyeceği" olarak bilinen trüf mantarının 1 tona yakın toplanmasının hedeflendiği kaydedildi.