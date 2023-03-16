Pandemi döneminin zorluklarına rağmen, 2021 TEKNOFEST Liselerarası İHA Yarışması’nda finalist takımlar arasına girerek Çorum adına bir “ilk”e imza atan takım, uluslararası yarışmalara düzenli katılabilir hale gelip dereceler elde etmeyi amaçlıyor.

TOY Takımı, 2024 TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması için YVKG İHA projesini tasarladı. Tasarıya göre, otonom bir şekilde havalanacak olan araç, ormanların üzerinde gerçekleştireceği uçuşlarda, nesne algılama teknolojisi ve anlık görüntü işleme-aktarma sayesinde, yer kontrol istasyonuna ve ilgili birimlere bilgi aktaracak. Ayrıca, renk algılaması ile ağaç eksikliğini tespit edecek. Üstündeki sıcaklık ölçüm sensörleri ile iklim krizi konusunda veri toplayacak.

TOY Takımı’ndan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi Talha Damar ile Kocaeli Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Burak Çetin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a tasarımları hakkında bilgi verdiler. Genç araştırmacılar, uluslararası alanda da Çorum’un adını duyurmak istediklerini, ancak bu konuda sponsora ihtiyaç duyduklarını anlatarak, Çorumlulardan destek istediler.



(Volkan SINAYUÇ)

