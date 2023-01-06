ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1.128 orman muhafaza memuru alınacak.

Başvurular 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

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