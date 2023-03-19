2 gün arayla hem annesini, hem de kardeşini kaybeden Ali Pancarcı, acıları üst üstte yaşadı.

Ali, Fatma, Sabire ve Muharrem Pancarcı’nın kardeşleri, Gül Pancarcı’nın eşi, 2 çocuk babası Orhan Pancarcı, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak vefat etti.

Ali Pancarcı, 2020 yılı Kasım ayında bir trafik kazası sonucu oğlu Onur Pancarcı’yı kaybetmişti. 2 gün önce de annesi Zöhre Pancarcı’yı toprağa veren Ali Pancarcı, şimdi de kardeşinin vefatıyla derin üzüntü yaşadı.

Orhan Pancarcı’nın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakkı yürüme erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)