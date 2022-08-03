Çorum’un tanınmış iş insanlarından Özdilekçi Makine Mühendislik Sanayi Tic. Ltd. Şti firması sahibi Orhan Özdilekçi (75) hayatını kaybetti.

Çorum Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra MKEK Mühimmat Fabrikası Etüt Geliştirme Kostrüksiyon Resimhanesi’nde mesleğine başlayan ve daha sonra ise Çorum Sanayi Sitesi’nde Özdilekçi Makine’yi kuran ve iki yıl önce de İzmir Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikasını faaliyete geçiren iş insanı Orhan Özdilekçi, yakalandığı amansız hastalık nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu. Özdilekçi dün akşam saatlerinde Didim’de hayatını kaybetti.

Birgül Özdilekçi’nin eşi, Murat Özdilekçi, Serap ve Sermin Özdilekçi’nin babaları olan Orhan Özdilekçi’nin cenazesinin yarın Çorum’a getirileceği öğrenilirken, cenazesinin ise Cuma günü olmasının beklendiği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)