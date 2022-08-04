Çorum’un tanınmış iş insanlarından Özdilekçi Makine sahibi Orhan Özdilekçi (75) bugün defnedilecek.

Yıllarda MKEK’de çalıştıktan sonra Özdilekçi Makine’yi kuran ve iki yıl önce de İzmir OSB’de yeni bir fabrika açan Orhan Özdilekçi, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Didim’de hayatını kaybetmişti.

Birgül Özdilekçi’nin eşi, Murat Özdilekçi, Serap ve Sermin Özdilekçi’nin babaları olan Orhan Özdilekçi’nin cenazesi bugün Cuma Namazı sonrasında Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)