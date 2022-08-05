Çorum’un tanınmış iş insanlarından Özdilekçi Makine Mühendislik Sanayi sahibi Orhan Özdilekçi (75) toprağa verildi.

Çorum Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra MKEK Mühimmat Fabrikası Etüt Geliştirme Kostrüksiyon Resimhanesi’nde mesleğine başlayan ve daha sonra ise Çorum Sanayi Sitesi’nde Özdilekçi Makine’yi kuran ve iki yıl önce de İzmir Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikasını faaliyete geçiren iş insanı Orhan Özdilekçi, yakalandığı amansız hastalık nedeni ile bir süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Didim’de hayatını kaybeden Orhan Özdilekçi’nin naaşı Perşembe günü akşam saatlerinde Çorum’a getirildi.

Birgül Özdilekçi’nin eşi, Murat Özdilekçi, Serap ve Sermin Özdilekçi’nin babaları olan Orhan Özdilekçi’nin cenazesi ise dün Cuma Namazı’na müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)