Geçtiğimiz Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız’ın son anda adaylıktan çekilmesi ve il başkanlığına aday olması üzerine Merkez İlçe Başkanı adayı olarak gösterilen ve tek liste halinde gidilen seçimde başkan seçilen Odabaş, mazbatasını aldı.

Mazbata törenine; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri de katıldı.

Mazbata töreninin ardından bir mesaj yayınlayan yeni Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, şu ifadelere yer verdi: “İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı olarak mazbatamı almış bulunmaktayım. Başta İl Başkanım Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanlığı görevini layıkıyla yürütüp şahsıma teslim eden Erkan Yıldız Başkanım ve bu göreve destek veren değerli İYİ Parti Başkanlarımız, delegelerimiz ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Sayın Erkan Yıldız başkanımın devrettiği bayrağı daha ileriye götürme amaç ve gayesiyle hareket edeceğim. Rabbim bu kutlu yolda hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Tüm iyi ailesine selam olsun.”

(Haber Merkezi)

