Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çorum’da konser verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda program düzenlendi.

Kahramanlık türkülerini Çorumlularla birlikte söyleyen Hakalmaz, Çorum’un yetenekli ve sevilen seslerinden Yahya Çakıcı ile birlikte Çorum türküleri de seslendirdi. Sanatçı Orhan Hakalmaz’a sahnede eşlik eden Yahya Çakıcı, ayrıca günün anısına Çorum’u simgeleyen hediye takdim etti.

Konseri; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, protokol üyeleri, siyasi parti yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konser sonunda sanatçıya çiçek verdi.