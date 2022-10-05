Çorumlu iş insanı Gürsel Yıldırım’ın Ankara yolunun 17. kilometresinde kurduğu organik gübre fabrikası, bu bakımdan çiftçinin adeta kurtarıcısı oldu. Zira, organik gübre fiyatları, inorganik gübreye göre çok daha ucuz.

Yıldırım Gıda Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Yıldırım, fiyatı makul düzeyde olan organik gübre sayesinde, ekim ve dikimden vazgeçme noktasındaki pek çok üreticinin üretime döndüğünü anlatıyor.

2010 yılında üretime başlayan organik gübre fabrikası, çiftlik atıklarını ekonomiye kazandırmasının yanında, zor zamanında çiftçiye “cansuyu” olarak da Çorum ve ülke ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın en büyük Leonardit gübre tesisine sahip olduklarını anlatan Gürsel Yıldırım, “Tamamen yerli ve milli üretim yapıyoruz. Çiftçinin kara gün dostuyuz. Enerji krizinden dolayı Avrupa’da gübre fabrikalarının üretimlerini durdurmaları karşısında, dışa açılma adına da çok önemli avantajlar yakalamış durumdayız” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

