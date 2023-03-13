Çorum Devlet Hastanesi’nin eski Başhekimlerinden, Genel Cerrahi Uzmanı Opr.Dr. Mehmet Çağlar’ın oğlu olan Prof.Dr. Çağatay Çağlar, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doçent unvanıyla Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmişti.

Prof.Dr. Çağatay Çağlar, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1998 yılında Tıp Fakültesi’ne başlarken, en büyük hayalim bir gün bu unvanı kazanmaktı. 25 sene boyunca bu zorlu yolda ilerlerken çok çalıştım. Emeğimin karşılığını aldığım ve hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi. (Haber Merkezi)

