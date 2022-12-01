Çorum Akkuş Petrol’de düzenlenen eğitim programına Akkuş Petrol çalışanlarının yanı sıra, Fimar Petrol, Coşkun Petrol, Hgc Petrol, Karakaşlar Petrol, Merense Petrol’den istasyon personeli katıldı.

Opet Dijital Eğitim Platformu üzerinden göreve yeni başlayan personelin iş tanımına göre belirlenen eğitimleri iş başı yapar yapmaz kendisine tanımlanırken OPET’in Bayi Eğitimleri Ekibi, bayileri ziyaret ederek periyodik eğitimleri yineliyor. Eğitim otobüsünde eğitimler sınıf düzeninde teorik, birebir ve uygulamalı olarak yürütülüyor. Eğitimlerde, marka ile ilgili gelişmelerin yanı sıra istasyon standartları, hizmet adımları, SEÇ-G güncellemeleri, Ultramarket kampanyaları ve uygulamalar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

(Haber Merkezi)

