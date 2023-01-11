Profesyonel futbolculuk kariyerine Çorum FK’da başlayan ve 2018-2019 Sezonunda kazanılan play-off şampiyonluğunda büyük payı bulunan Onur Tekin’le karşılıklı anlaşma suretiyle yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel oyuncularımızdan Onur Tekin ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz” denildi.

Onur Tekin, Çorum FK tarafından 2020-2021 Sezonunun ikinci yarısı için Isparta 32 Spor’a, geçen sezon ve bu sezon da Vanspor’a kiralanmıştı.

Çorum FK, önceki gün de Artvin Hopaspor’da kiralık oynayan ve ikinci yarı için Karabel Karaköprü Belediyespor’a transfer olan Muhammed Çoban’la yollarını ayırmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

