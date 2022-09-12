12 Eylül 2006 tarihli ÇORUM HABER’in sürmanşeti “Bir değeri kaybettik” şeklindeydi. Çorum’un yetiştirdiği gerçek bir “değer” olan Emekli Tümgeneral Selahattin Yücel, 11 Eylül 2006 tarihinde, kanser tedavisi görmekte olduğu GATA’da hayatını kaybetmişti.

Dostluğuna paha biçemediğimiz Selahattin Yücel, gerçek bir vatansever, gerçek bir Atatürk milliyetçisi ve vefalı bir Çorum evlâdıydı. Bu özellikleri nedeniyle de, her görüşten Çorumlu tarafından seviliyor, sayılıyordu. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, rahmet dileklerimizi sunuyoruz. (Mehmet YOLYAPAR)

