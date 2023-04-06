Ons altın son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 27 dolardan işlem gören ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın tarihin en yüksek seviyesi bin 280 liraya yükseldi. Ons altın 2 bin dolar seviyelerine 2022 yılı Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde yükselmişti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası ve ABD'de açıklanan veriler, ons altındaki yükselişte etkili oluyor. İç piyasada ise güvenli liman olarak görülen altına ilgi devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın bin 280 lira, çeyrek altın 2 bin 96 lira, yarım altın 4 bin 192 lira tam altın ise 8 bin 352 liradan satılıyor.