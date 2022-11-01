AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş hastane bahçesinde yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

Binası İl Özel İdaresi tarafından yapılan binanın yüzde 90’ının tamamlandığı ifade edildi. Heyet, ilk olarak merkezin inşaatında incelemelerde bulundu. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberindeki heyetle işçiler ve yüklenici firma ile görüşerek çalışmalarla ilgili son bilgileri aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceylan, İl Özel İdaresi’nin bugüne kadar 50 milyon lira harcandığını, toplamda binanın 75 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Milletvekili Ceylan, Sağlık Bakanlığının yapacağı cihaz alımlarıyla birlikte Çorum’a 250-300 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış olacaklarını vurguladı.

YILSONU TAMAMLANACAK

Ziyarette Milletvekili Ceylan’ın sorusu üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, yılsonu itibariyle hizmet vermeye başlayabileceklerini söyledi.

Milletvekili Ceylan, “Merkezle ilgili genel bilgileri vererek Çorum’a hayırlı olmasını temenni etti.

Donatılarıyla birlikte toplamda yaklaşık 250-300 milyon liraya mal olacak proje kapsamında 570 metrekare kemoterapi salonu, 230 metrekare yemekhane, mescit ve bebek bakım odaları ile lavabolar yer alacak.

Merkezde 76 oda, üç bekleme alanı ve 15 adet özel tedavi alanı bulunacak. Kemoterapi odalarında 34 adet yatağın bulunacağı merkeze ihtiyaç halinde 21 yatak daha ilave edilebilecek” dedi.

(Haber Merkezi)