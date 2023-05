Şelale Kafe’de gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, STK temsilcileri ve kanser hastası aileler ve yakınları katıldı.

KADER Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin kahvaltı programında yaptığı konuşmada, “Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser her zaman kapınızı çalabilecek bir hastalık onun için herkesin duyarlı olması gerekiyor. Etrafımızdaki kanser hastalarını görmezden gelebiliyorduk ama başımıza geldiği an nasıl bir yol çizildiğini öğreniyoruz. Hayatı yeniden yaşıyoruz, insanları tanıyoruz, eşi-dostu tanıyoruz. Ama her şeye rağmen yaşamaya tutunuyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, Hitit Üniversitesi olarak toplumsal dayanışma ve birlik anlamında üzerlerine düşen görevi yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, “Dünya Kanserler Günü bize toplumun ne kadar duyarlı ne kadar farkında olduğunu en iyi anlatan gün. Farkındalık ve sorumluluk için herkese büyük görevler düşüyor” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan da, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin Çorum’da örnek çalışmaların altına imza attığını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu dünyada en değerli şeyin sağlık olduğunu belirterek, “Devletimizin sağlık konusunda her türlü desteğini arkanızda bulacağınızdan emin olun” dedi.

Kavuncu, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı ile görüştüğünü ve bu görüşmede onkoloji doktoru ve onkoloji radyoloji uzmanı eksikliğini ilettiklerini kaydederek, her iki branştan doktorun kısa zaman içinde Çorum’a geleceğini bildirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ise yaptığı konuşmada İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne kayıtlı 550 dernek bulunduğunu belirterek, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin örnek çalışmaların altına imza atan son derece önemli bir dernek olduğunu dile getirdi.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin talebi üzerine 3.5 milyon liraya mâl olan kanser tarama aracının Çorum’a kazandırıldığını anlatan Çiftçi, “750 köyümüz var ve bu araçla bu köylerde tarama yapabileceğiz. 1 kişiyi bile erken teşhisle kurtarabilirsek yaptığımız harcama yerini bulacaktır” dedi.

Öte yandan Onkoloji Hastanesi’nde son aşamaya gelindiğini kaydeden Çiftçi, “Açıldığında büyük bir boşluğu dolduracak. İlimiz ve bölgemize önemli hizmetleri olacak” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)