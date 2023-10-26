Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Eczacı Odası’nın önceki dönem Başkanı E. Şefkat Güler, yöneticilerden Arif Sami Bozdoğan, Seçil Ertürk, Zeynep Bayrak, Yılmaz Danacı, Olcay Çorumlu ve Mustafa Göbelek, 11. Dönem Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu üyeleri Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal ile Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan’ı ziyaret ederek kutladılar ve çalışmalarında başarılar dilediler.

Selçuk Ecza Deposu Samsun Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Satış Müdürü Muhammed Demir, Çorum Şube Müdürü Adem Kütük ve Müşteri Temsilcisi Ali Haydar Yücel’in kutlama ziyaretlerinde ise Genel Sekreter Çelebi Ayvaz da bulundu.

Ayrıca, Çorum Yeşilay Derneği Başkanı Dr. Türker Ejder, Sosyal Hizmet Uzmanı Aliye Nur Kantar ve Şube Personeli Kübra Gökmen de, Eczacı Odası’nın yeni Başkanı Erol Afacan ile yöneticilere hayırlı olsun dileklerini ilettiler.