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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, Çaykur Rizespor’la sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra orta hakem Halil Umut Meler’e saldırması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, liglerin 19 Aralık Salı günü başlayacağını açıkladı. Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamasında, “Yaptığımız toplantı sonucunda tüm liglerdeki maçların ertelenmesi kararını almıştık. 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacaktır.

Birbirimize şikâyet etmek yerine birlik olarak sağduyulu hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geldiğimiz günden beri de bunun altını çizmiştik. Atılması gereken adımları atmaya, sorunları çözmeye ve camiamızla birlikte tüm bunları yapmaya devam edeceğiz.

BU HAFTAKİ MAÇLAR DEVRE ARASINDA OYNANACAK

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak maçlar normal takvimindeydi. Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak'a erteledik.

Bu ayın sonunda yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamamız olacak. Kararlarımızı açıklayacağız.

1.Lig'de maçlar hafta sonu oynanacak. Süper Lig’de takımlar aynı kadroyla sahada olacaklar” dedi.

ÖNCE BOLUSPOR SONRA Ş.URFA

TFF’nin bu kararından sonra, Ahlatcı Çorum FK’nın 18 Aralık Pazartesi günü Şanlıurfaspor’la deplasmanda olan maçı 13-14 Ocak tarihlerinde, 25 Aralık’ta Boluspor’la olan maçı ise 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maçların kesin tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.