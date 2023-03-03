Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde üzerinde önceden husumet yaşadığı kişilerle karşılaşan Çağdaş B.(22), çıkan tartışmada bacağından bıçaklanarak sopa ile darp edildi.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bacağından bıçakla yaralanan ve darp edildikten sonra bir markete sığınan Çağdaş B.’ye ilk müdahaleyi market içerisinde yaptı.

Yaralı genç daha sonra Çorum Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bıçakla yaralama ve darp olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.