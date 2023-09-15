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Okulların açılmasının ardından eğitim sürecinde çözüm bekleyen sorunların başta veliler ve öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların gündemine geri döndüğünü anlatan Onan, “Okula başlama maliyeti olarak adlandırılan harcamalar geçen yıla göre katlanırken, vatandaşlarımızın gelirlerindeki yetersizlik velileri sıkıntı içerisinde bırakıyor. İhtiyaçları tam anlamıyla karşılanamayan öğrencilerin memnuniyetsizliği çözüm bekliyor” dedi.

Her ne kadar devlet tarafından verilen ders kitaplarının ekonomik yükünün veli üzerinden alınmış olsa da, hayat pahalılığı sebebiyle okul kıyafeti, servis ücreti, yemek bedeli, kırtasiye giderleri, yardımcı ders kitabı ve kurs harcamaları, dershane masrafları ve okul kantinlerinde satılan ürünlerdeki yükselen fiyatlar başta olmak üzere var olan giderlerin velilerin yükünü artırdığını belirten Zafer Partisi İl Başkanı Onan, bununla beraber eğitim sürecinden beklenen nitelik ve hedeflerde istenilen seviyenin altında kalınmasının eğitim adına yapılan her türlü harcama ve çalışmayı nafile kıldığını söyledi.

“Eğitim bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme maksatlıdır. Eğitim okulun işi, öğretmenin görevi, öğrencinin mecburi ödevidir. Süreçte okulun fiziki olarak eğitime hazır olması, fiziki yeterlilik ve eksiklikler, bilgisayar ve teknoloji donanımları, kütüphane, laboratuar, sportif ve kültürel faaliyet alanları, ısıtma ve havalandırma, kantin ve okul bahçesi v.b. gibi unsurların öğrencinin başarısı ve gelişimi açısından önemli bir faktör olduğu ortadadır” diyen Bedii Onan, son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, hayat pahalılığı, gelir yetersizliğinden kaynaklı erişim problemlerinin her okul seviyesindeki öğrenciler açısından, barınma, beslenme, kıyafet, kitap ve diğer eğitim materyallerine erişebilme sorununu daha da artırdığını, özellikle fakir ve dar gelirli aileler ile öğrenciler için eğitim sürecinde ciddi bir engel haline döndüğünü, birkaç çocuğu okula giden aileler açısından ise eğitim yılı başında ve devamında yapılan ve yapılacak harcamaların maliyetinin karşılanabilecek durumda olmadığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaşanan sorunlara bir türlü çözüm bulamayarak öğrencileri oyaladığını, üniversitelerin diplomalı işsiz ordusuna yeni mezunlar kattığını, meslek sahibi olamayan öğrencilere bu sistemin fayda sağlamadığını, alınan diplomanın iş görmediğini, sanayicinin çırak ve kalfa bulamadığını da dile getiren Zafer Partisi İl Başkanı Onan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Eğitim üretim için yapılmalıdır. Eğitim üretim amaçlı planlanmalı ve icra edilmelidir. Yıllardır kronik olarak yaşadığımız pek çok sosyal ve iktisadi sorunun çözümü ülke ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde okul açmak ve gençleri donanımlı eğitmek nihayetinde çalışma hayatına kazandırmak, üretim ortamının içerisine dâhil etmekten geçmektedir. Ülke kalkınması ve işsiz sayısının azaltılması için eğitime ayrılan kaynak israfı, en önemlisi insan israfı açısından okul çeşitliliği azaltılmalı, temel eğitimden sonra gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemlerinde olduğu gibi ülke ihtiyaçlarını karşılamak için becerilere göre mesleki yönlendirme yapılması insanımız ve ülkemiz için mutlak bir zorunluluktur. Unutmayalım ki; her meslek grubunda yeterli ve donanımlı yetişmiş çalışanlara ihtiyacımız var. En önemlisi olarak ülke olarak üretmeye ihtiyacımız var. Eğitime ihtiyacımız var”