AKP tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” ilan edildiğini ancak yılın bitmesine birkaç gün kalmasına rağmen beklenin düzenlemelerin hayata geçirilmediğini vurgulayan Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, “Emekli yılı bitti ama emekliler de bitti” diye konuştu.

Emeklilerin yaşadığı zorluklarla ilgili açıklamalarda bulunan Bedii Onan emeklilerin sağlıktan, ulaşıma, sosyal imkanlardan geniş bir yelpazeye kadar haklarının genişletileceğine yönelik sözleri de hatırlattı.

Emeklilerin başta geçim sıkıntısı olmak üzere pek çok sorun ile uğraşırken, AKP iktidarının “Emekliler Yılı” ilan etmesine rağmen vaatlerin aksine emeklilerin enflasyon karşısında eriyen, hayat pahalılığı sebebiyle alım gücünü kaybeden maaşlarının rahat bir yaşam sürdürecek seviyeye çıkarılmasını talep ettiğini belirten Zafer Partisi İl Başkanı Onan yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Emekli vatandaşlarımıza uygun görülen emekli maaşları, rahat bir yaşam sürdürecek seviyeden oldukça uzaktır. Düşük emekli maaşları karşısında iş yapma imkânı olan emekli vatandaşlarımız emeklilik hayatında da ek bir yaparak ekstra bir gelir sağlamaya çalışmaktadır. Ek gelir elde etme imkânı bulamayan vatandaşlarımız, alıştıkları hayat standartlarından vazgeçerek daha alt bir yaşam sürdürmeye mecbur kalmaktadır.

Kış mevsiminin bütün zorlukları ile hissedildiği bu dönemde yüksek gelen ısınma faturaları emekli vatandaşlarımızı kısmen ısınan evlerde battaniye altında yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Çarşı ve pazarda, alış veriş yaptığı marketlerde temel tüketim ürünlerindeki yüksek etiketler, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını temin etmede en büyük engellerden biridir. Emekli vatandaşlarımız umumiyetle marketlerden alışveriş yapamaz hale gelmiştir. Kredi kartı ve ek hesap limitleri dolmuş, borçlar da ödenemez seviyelere yükselmiştir. Emekli vatandaşlarımız geçmişte kilogram ile aldıkları temel ihtiyaç ürünlerini günümüzde tane ile alır hale gelmiştir. Emekli vatandaşlarımız hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon ile boş cüzdanı arasında kalmış, önemli bir kısmı açlık sınırı ve yoksulluk sınırı altında kalan maaşlar ile çaresizlik içerisinde yaşantısından bir takım tavizler vererek sürdürmeye çalışmaktadır.

Emekli vatandaşlar mevcut gelirleri ile en büyük harcama yaptıkları temel gıda ürünlerini satın alıp, ulaşmaktan çok uzaktırlar. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emekli vatandaşlarımızın temel gıdaya erişiminde en büyük engel olmuştur. Emekli vatandaşlarımızın bir diğer sorunu da konut kiralarının yüksekliği karşısında eriyen, hatta emekli maaşlarını geçen kira ödemeleridir. 12 bin 500 liralık taban emekli maaşı ile kiralanacak konut ülkemiz genelinde mevcut mudur? Bu rakamlar ile konut kiralamak mümkün müdür? Kiralanabilecek konutların durumu nasıl olabilir? Cevapları çok açıktır. Emekli vatandaşlarımıza işlevi ve konforu olmayan evler reva görülmekte, emekli vatandaşlarımız mevcut maaşları ile maalesef ısınma sorunu olan, eskimiş sorunlu binalarda yaşamaya mecbur kalmaktadırlar.

Günümüzde elektrik tüketimi, cep telefonu kullanımı, internet temel bir ihtiyaçtır. Bu harcama kalemleri de emekli vatandaşlarımızın cebinden ve cüzdanından ciddi paraların ve ödemelerin çıkmasına neden olmaktadır. Emekli vatandaşlarımız için şikâyete konu olan bir husus ise muayene ve ilaç harcamalarıdır. Hasta muayene ücretleri, ilaç katılım payları emekli vatandaşlarımızın mütevazı bütçelerini zorlamakta, maaşlarından önemli bir gider kalemi olarak pay almaktadır. Emekli vatandaşlarımızın kamu hastanelerindeki yoğunluk ise bir başka karşılaştığı sorundur. Özel hastanelerdeki yüksek muayene ücretleri ve harici faturalandırmalar ise sağlık aramanın önündeki en büyük bir engel olarak durmaktadır.

Ülkemizde emekli vatandaşlarımız Avrupa emeklileri gibi bırakın ülke gezmeyi, bir başka şehirde ikamet eden evladını bile ziyaret etmekten mevcut gelirleri ile mahrum kalmaktadır. Emekli vatandaşlarımız, vaat ve ifade edildiği sosyal ve kültürel imkân ve faaliyetlere katılmayı mevcut gelirleri ile hayal etmekten bile uzaktırlar. Yıl bitmek üzeredir. Emekli vatandaşın yılı da bitmek üzeredir. Emekli vatandaşlarımız yukarıda bahsettiğimiz mevcut zorluklar ile yeni yılda da yaşamaya devam edecektir. Lakin bahsi edilen hususlar ivedi olarak çözüm beklemektedir.

Emekli vatandaşlarımız mevcut maaş rejimi ile yoksullukta eşitlenmiştir. Söylenenler, vaat edilenler hayata geçirilmeli, emekli vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşama sürdürebilmeleri için gereken başta maaş düzenlemeleri acilen ve gerçekleri görerek vakit geçirmeden yapılmalıdır. Bu bir milli ve vatandaşlık görevi kabul edilmelidir”

Editör: HABER MERKEZİ