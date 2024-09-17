Basın İlan Kurumu, Ekim 2019’da Mehmet Yolyapar’ın belgeselini yapmış ve “Ömrünü yaşadığı şehre adayan bir gazeteci” başlığını taşıyan belgeseli sosyal medya hesaplarından duyururken, “Çorum Basınının Efsane İsmi BİK Belgeselinde” ifadesini kullanmıştı.

ÇORUM HABER’in Kurucusu ve Başyazarı olan Mehmet Yolyapar, Çorum’un en eski ve bu mesleği en uzun süre yapan gazetecisi olduğu gibi, Türkiye’nin de en kıdemli yerel gazetecilerinden biri. Yani Türkiye’nin de duayenlerinden…

Ve Mehmet Yolyapar, bugün meslek yaşamında 54. yılı geride bırakıp 55. yıla giriyor. Şevk ve heyecanından, ilkeli duruşundan, “Çorum için çırpınma” azim ve kararlılığından hiçbir şey kaybetmeden. Denilebilir ki, Çorum’un yaşayan efsanelerinden biri de Mehmet Yolyapar.