Geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ömer Latif Akdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ömer Latif Akdağ’ın cenazesi Çorum’a getirildi. Cenaze Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı İsmail Koparan, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı Esnaf odalarının başkan ve yöneticileri, CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Bekir Özsaçmacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve Çorum esnafına başsağlığı diler.

(Tugay GÖKTÜRK)

