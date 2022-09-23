Tüccar, sanayici ve esnaf arkadaşlarına hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm getirmek üzere aday olduğunu belirten Ömer Güney, “Geçmişteki tecrübelerimizle; güçlü ekip, etkin temsil ile hizmet verebilmek için arkadaşlarımla birlikte göreve talibiz. Çoğulcu ve katılımcı anlayışla görevimizi yerine getireceğiz. Borsamızın alt yapısını daha da güçlendirerek, ticari ve sosyal temsil faaliyetlerimize katkı sağlamak; tüccar, sanayici ve esnaflarımızın her türlü talep ve sorunlarını gidermek en büyük hedeflerimiz.” dedi.

Hizmetlerine, 1999-2005 yılları arasında Çorum Ticaret Borsası Meclisi Üyeliği ve TOBB Genel Kurul Delegeliği ile başladığını, 2005-2013 yılları arasında da Çorum Ticaret Borsası Başkanı olduğunu hatırlatan Ömer Güney, “Bu süre içerisinde Türkiye’deki örnek borsalardan biri olan Çorum Ticaret Borsası Kompleksimizi çalışma arkadaşlarımla güzel ilimize kazandırdık. Amasya ve Merzifon ‘a tescil büroları açıp, İskilip ilçemizde de borsa satış salonumuzu hizmete kazandırdık. Yine görev süremiz içerisinde Belediyemiz ve Valiliğimiz ile hareket ederek Hayvan Pazarımızın İşletmeciliğini Borsamız bünyesine kattık. Çalışma arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yaptık.” İfadesini kullandı. (Haber Merkezi)

