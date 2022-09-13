Gazeteniz ÇORUM HABER’in sıkça dile getirdiği üzere, Ömer Çekelez’in kurduğu Hamle Danışmanlık, Çorum’dan sayısız gence İngiltere’de yabancı dil eğitimi imkânı sağladı. Saygın eğitimci Çekelez, yurt dışında yabancı dil eğitimi organizasyonlarını, büyük bir ciddiyetle, başarıyla gerçekleştirdi.

Çorum ve ÇORUM HABER dostu Ömer Çekelez, yaşam öyküsünü “Eğitime Adanmış Bir Ömür” isimli kitapta topladı. Ömer Çekelez, Hüseyin Menç’in editörlüğünü yaptığı bu kitabı,dostu Mehmet Yolyapar’a, “Saygıdeğer dostum, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a…” diye imzaladı.

Ömer Çekelez, 1942 Amasya doğumlu. Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü 1964 yılında bitirdi. İngilizce öğretmeni olarak ilk olarak Karaman’da görev yaptı. 1966’da evlenip eş durumundan Amasya’ya atandı. 1972’de Fulbright bursu kazanarak ABD’nin Teksas eyaletine gitti, iki yıl boyunca burada ve İndiana’da lise öğretimini inceledi. Amasya Eğitim Enstitüsü’nün Yabancı Diller Yüksekokulu’nu kurdu.

Ömer Çekelez, kitabının arka kapağında, “Günümüzde ülkelerin gelişmişliği, yetiştirdiği vasıflı elemanlarla ölçülmektedir. Sorgulayan, araştıran, çağın gerçeklerini gören, mücadeleci, en az iki yabancı dili çok iyi okuyup konuşan gençler yetiştirmeliyiz” derken, Japonya ve Güney Kore örneklerini göstererek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Ülkesini seven, Türk olduğu için gurur duyan, cennet yurdumuza hizmet edecek gençlerimizi, gelişmiş ülkelerin yöntemleriyle eğitmek zorundayız. Bizler, Atatürk ilkeleri ve O’nun gösterdiği yolda, batı medeniyeti ve teknolojisinin önüne geçmek için onları yetiştirmeye gayret göstermeliyiz. Ülkem insanlarının özgürlüğü, refahı, mutluluğu ancak bu şekilde olacaktır.” (Haber Merkezi)

