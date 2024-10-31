Yurt dışında eğitim sağladığı öğrencileri nedeniyle Çorum’da da çok yakından tanınan Amasya’nın ünlü eğitimcisi Ömer Çekelez’in damadı, dünya çapında bilim insanı, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi, Elektrik-Elektronik Mühendisi Prof.Dr. Okan Özgönenel (55), önceki akşam saat 17.30’da, beyin rahatsızlığı nedeniyle iki yıldır tedavi görmekte olduğu Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayata veda etti.

Aynı üniversitenin öğretim üyesi İlknur Çekelez Özgönenel’in eşi, İTÜ mezunu Nazlı Özgönenel ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım öğrencisi Aslı Özgönenel’in babaları olan Prof.Dr. Okan Özgönenel’in beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat olduğu, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Prof.Dr. Okan Özgönenel’in cenazesi, dün Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kıranköy Şehir mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.