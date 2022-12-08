David Foley tarafından yazılan, Emel Aslan tarafından dilimize çevrilen ve Mehmet Yıldız tarafından yönetilen oyun yarın saat 20.00’de ve 9 Aralık 2022 günü 14.00 ve 20.00’de olmak üzere üç kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahneye konulacak.

16 yaş sınırı bulunan oyunda Camille karakterini Yelda Püsküllü; Billy’i Ahmet Buğrahan Yanık; Ted’i Samet Talayman ve Gölge’ yi ise Bilal Hüseyinoğlu oynayacak.

Biletleri Devlet Tiyatro Salonu’nda satışa sunulan oyunun konusu ise şu şekilde: “Bazen aynaya baktığınızda sadece yüzünüzü değil, dününüzü de görürsünüz. Ve o ayna bazen geçmişinizden biri olup ansızın çıkar karşınıza… Size, unutmak istediğiniz sizi hatırlatır. Tam dibe vurmuşken biri size ip uzatır… Ve ‘’hayatlarımızı seçimlerimiz belirler…”ama “birini köşeye sıkıştırmak… her zaman tehlikelidir!”. Ölümcül Oyun aslında geçmişle bugünün hesaplaşmasıdır. Kariyerinin zirvesinde, şehrin gözdesi bir kadın (CAMILLE DARGUS), hedeflerine sadece bir gecede ulaşmak isteyen genç bir adam (BILLY) ve tek derdi düştüğü bataklıktan kurtulmak olan, her şeyden habersiz bir güvenlik görevlisi (TED). Psikolojik/gerilim türündeki bu oyunda ipler kimin elinde olacak? “Kim bilebilir?”

(Volkan SINAYUÇ)

