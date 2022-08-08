Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı.
Anne Dudu Benli ve bebeği Ayşe Zümra Benli’nin cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Üyük köyüne götürüldü.
Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (İHA)