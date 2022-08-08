Çorum’da son günlerde kazaların sıkça yaşandığı Buharaevler Kavşağı'nda yine bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün Buharaevler kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali E. yönetimindeki 19 ACL 156 plakalı otomobil, Şahin A. idaresindeki 19 LN 732 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza, bölgede bulunan KGYS görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kavşakta diğer araçlar beklerken karşıya geçmeye çalışan otomobil, kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor ancak bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil araca çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak orta refüjde bulunan tabelalara çarparak duruyor.