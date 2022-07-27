Ulukavak Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’ın öncülüğünde Samsun-Ankara Karayolu’nun Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşandığı gerekçesiyle oturma eylemi başlatan vatandaşlar, kazaların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

Daha önceleri de defalarca ölümlü kazaların meydana geldiği ve en son olarak 22 Temmuz 2022 tarihinde freni patlayan vincin Buharaevler Kavşağı'nda kaldırımdaki anne ve kızının ölümüne neden olmasının ardından çevre sakinleri bugün kavşakta oturma eylemi başlattı. Vatandaşlar eylemde, kavşaktaki kazalarda yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu, dua etti.

Kavşaktaki vinç kazasında annesi Satı Kılıç (72) ve kız kardeşi Elif Güler'i (33) kaybeden Cafer Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavşakta bir an önce tedbir alınmasını istediklerini söyledi. Kılıç, “Annemin, kardeşimin hiç suçu yoktu. Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Ulukavak Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde kavşakta bir araya gelen çevre sakinleri, kavşakta daha önce de ölümlü kazaların yaşandığına işaret ederek, çevre yolunun şehir içi trafiğinden ayrılması taleplerini dile getirdi.

MUHTARLAR TEPKİ ÇEKTİ

Eyleme katılan vatandaşlar ve Ulukavak Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile kazada hayatını kaybeden anne ve kızın yakınları, Mahalle Muhtarları’nın yapılan eyleme katılmamalarına tepki gösterdi. Kavşakta meydana gelen onlarca ölümlü kazaya rağmen eyleme katılımın az olması ve muhtarların destek vermemesine katılımcılardan tepki geldi.

(Tugay GÖKTÜRK – Bilgihan KİRİŞCİ)