Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, içerideki otoriterleşmeye paralel olarak, emperyalist güçler tarafından Türkiye’ye “Ortadoğu ülkesi” rolünün biçildiğini savunarak, “2024 yılına ülke olarak büyük ekonomik sıkıntılarla girdik. Ekonomiyi yönetenler Batı’dan kaynak arıyorlar, ama bulamıyorlar. Demokrasi, hukuk, insan hakları karnemiz bu haldeyken, Batılı yatırımcı ya gelmez, ya da tefeci faizi ister. Arabistan’dan ve Körfez ülkelerinden gelen para ise, demografik yapıyı bozuyor, Türkiye’nin daha da şarklılaşması sonucunu doğuruyor” diye konuştu.