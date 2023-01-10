BELTAŞ A.Ş. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde, 8 Ocak Pazar günü Alaca Belediye ile Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipspor’la da Ulukavakspor arasında başlayan ancak olaylar nedeniyle tatil edilen iki maçla ilgili kararları Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İl Futbol Tertip Kurulu, haftalık olağan toplantısı önceki akşam gerçekleştirirken, hafta sonu oynanan maçların hakem ve gözlemci raporlarını değerlendirdi. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında toplanan kurul, Alaca Belediye ile Mimar Sinan Gençlikspor arasında oynanan ve 90+7.dakikada hakem triosuna yönelik Alaca Belediyesporlu bazı yöneticiler ve taraftarlar tarafından yapılan fiili saldırı nedeniyle tatil edilen maçın yanı sıra, İskilipspor’la Ulukavakspor arasında oynanan ve 57.dakikada Ulukavaksporlu futbolcu Kadir Karaköse’nin sahaya bıçakla girmesi üzerine tatil edilen maçlarla ilgili dosyayı Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdi.

Tertip Kurulu, hakemlere saldıran Alaca Belediyespor Başkanı Kadir Bayat, Alaca Belediyespor yöneticileri Akif İslamoğlu ve Mustafa Tosuncu ve sahaya bıçakla giren Ulukavaksporlu futbolcu Kadir Karaköse’yi de tedbirli olarak Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Tatil edilen iki maçın sonucu ve olaylara karışan yönetici ve futbolcu ile ilgili kararları Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

Öte yandan, İskilipgücü maçında kırmızı kart gören Nurettin Kahraman da tedbirli olarak Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

(Hüseyin AŞKIN)

