İşte aldığımız bazı cevaplar;



“TEDBİR YOK, İŞİMİZ ALLAH’A KALDI”

Bir vatandaş hazırlıklı olmadığımızı ve herhangi bir tedbirin alınmadığını belirtti. Şehrin hala sağlam zemin olmayan bölgeye doğru yayıldığını dile getiren vatandaş, “İşimiz Allah’a kaldı. Belediye falan tedbir almıyor. Tarım alanları imara açıldı hala oralarda evler yapılıyor. Halbuki taş ocağı tarafına doğru gidilse zemin daha sağlam. Bu yana gittikçe sulak arazi. Fazla kat verilmemesi lazım. Birçok aile gitti deprem bölgesinde. Bilim adamları onca uyarı yaptı, 10 senedir tedbir alınmaz mı? Binlerce insan bile bile ölüme gitti, yazık değil mi bu insanlara.” diye konuştu.



“TAKDİRİ İLAHİ”

Bir kadın depremlerin Allah’ın bir uyarısı olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Hiçbirimiz depreme hazır değiliz, hani kim ne önlem alıyor. Sadece Allah’a yalvarıyoruz bütün milletimiz için dua ediyoruz. Başka ne yapabiliriz ki elimizden bir şey gelmiyor. Takdiri ilahi.”

“DEVLETİMİZ BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALIYOR”

Bir vatandaş ise devletin her türlü önlemi aldığını belirterek, “Bu deprem başka bir ülkede olsaydı Avrupa’nın hangi ülkesi olursa olsun belini doğrultamazdı. Çocukların bezine mamasına, insanların elbisesine çamaşırına varana kadar her şeyini temin ediyor devletimiz. Psikolog hizmeti dahi veriyor. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi.



“TOPLANMA ALANINDA SADECE TABELA VAR”

Binaların kontrol edilmediğini, herhangi bir tedbirin alınmadığını savunan bir vatandaş şöyle devam etti: “Toplanma alanları var ama sadece tabela var ne bir tuvalet, ne oturma alanı hiçbir şey yok. Deprem için hiçbir hazırlık olduğuna inanmıyorum.”

“HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK GEREK”

Bir vatandaş her şeyi devletten beklememek gerektiğine dikkati çekerek, “Ben mesela çiftçiyim, tarlayı iyi sürersen ekin iyi oluyor. Binayı da sağlam yaparsan yıkılmaz. Şimdi bunu devletten mi bekleyeceğiz. Devlet bina yapanın yanında mı duracak, bizim yanımızda şu anda polis var mı? Herkesin yanına polis dikemez, bina yapanların da vicdanı olacak.” ifadesini kullandı.

“HAZIR DEĞİLİZ”

Depreme hazır olmadığımızı vurgulayan bir vatandaş, “Benim 3 katlı evim var. Belediye ne söküyor ne de yaptırıyor. 20 senedir bekliyoruz Kale’nin orada. Müteahhit bir kat veriyor, nasıl yapacağız bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.