ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, S.S. TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2021/2022 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin yayınladığı duyuru ile üyelerini bilgilendirdi.

Duyuruda ilk toplantının 17 Ocak 2023 Salı günü saat 11.00'de, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Bayraklı-İzmir’deki TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.

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