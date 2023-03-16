Kunduzhan Mahallesi 5.Oruç Sokak sakinleri olarak tam 6 gündür internet hizmeti alamıyoruz.

Üniversite öğrencisi çocuğum var. Derslere online girmek istiyor, giremiyor.

Biz bir gün ücreti geciktirdiğimizde faiz uygulanıyor veya internet kesiliyor. Biz hizmetten yoksun bırakıldığımızda hiçbir yaptırımı yok.

Mağdur durumdayız.

Ayrıca 29 Mart’a kadar gelmeyecek dendi. CİMER dahil her yere başvuracağım.

Yeni Belediye binası 60-70 metre aşağımızda, orada internet var, bizde yok. 59 metre aşağıda. Orada var burada yok. Bu, bize göre tam bir hukuksuzluk veya ayrımcılık.

Çorum Türk Telekom’u, mağduriyetimizi gidermeye çağırıyorum.

İSMİ SAKLI BİR OKUYUCU

