Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden randevu almak çok zor, ama zor da olsa randevu alabilmiştim.

Kadın Doğum Bölümü’nde üç doktor var; benim doktorum gelmemiş. Diğer doktorlar da bana bakmadılar.

Mülteciler ise çok rahat geçiniyorlar. Ben sabahın 6’sında gittim, sıra alamadım. Bir de baktım, hemşireler Suriyeli 4 aileye yardımcı oluyor. Onlara her türlü kolaylık var, her şey beleş…

Bir Türk vatandaşı olarak bu durum çok ağırıma gidiyor.

Vatan için şehit olan bizim yakınlarımız. Dolaylı-dolaysız vergi veren biziz. Ama bizim, devlet nezdinde hiçbir değerimiz yok.

Mülteciye öncelik tanınıyor, vatanın asli evlatlarına ilgi de yok, randevu da.

Onlar da insan elbette, ama bizim canımızdan da öncelikli değil.

Bu soruna bir çözüm bulunsun; can güvenlikleri sağlanarak memleketlerine gönderilsinler.

Yeter artık.

İSMİ SAKLI BİR OKUYUCU