Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olması nedeniyle gerçekleştirilen basın açıklamasında her çocuğa bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek verilmesi için bütçe ayrılması istendi.

Ziya Gökalp İlkokulu önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Mehtap Gökmen, “Bu ülkede çocuklar okula aç gidiyor. Bu ülkede aileler çocuklarının beslenme çantasına bir kuru ekmekten başka bir şey koyamaz halde! Bu ülkede öğretmenler derslerde açlıktan bayılan, hastalanan çocuklar olduğunu anlatıyor! Bu ülkede uzmanlar yetersiz beslenme yüzünden milyonlarca çocuğun sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bilimsel çalışmalarla ortaya seriyor” dedi.

Aylardır ülkenin dört bir yanında “Okullarda 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek her çocuğun hakkıdır” denilerek, sokak sokak, okul okul bir kampanya yürütüldüğünü belirten Gökmen, “Ülke genelinde yüz binlerce imza topladık, eylemler etkinlikler yaptık, kapı kapı dolaştık. Pek çok kadın derneği, veli derneği, emek ve meslek örgütü ile birlikte çalışmalar yürüttük. Okullarda öğrencilere devlet eliyle sağlıklı yemek verilmesi talebi halkın geniş kesimleri tarafından sahiplenildi. Konuyu gündem etmeyen gazete, televizyon kalmadı. Muhalefet milletvekilleri soru önergeleriyle, kanun teklifleriyle talebimizi mecliste gündeme getirdi. Ve bu önergeler AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Soruyoruz; çocukların açlığından daha önemli ne olabilir? Soruyoruz; devlet çocukların sağlığını güvence altına almayacak da ne yapacak?” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin kime nasıl dağıtılacağının konuşulduğu Plan ve Bütçe Komisyonunda ailelerin talebini dile getiren muhalefet vekillerine AKP ve MHP’li vekillerin “Abartıyorsunuz, aç çocuk yok” diyebildiğini kaydeden Gökmen, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve Eğitim Bakanlığının bütçelerine çocuklara 1 öğün sağlıklı yemek sağlanması için verilen ek bütçe önergeleri bir çırpıda reddedildi.

Asgari ücretin açlık sınırının çok altında kaldığı, kiraların fahiş düzeye ulaştığı, en temel tüketim maddelerine, elektriğe, doğal gaza gün aşırı zam geldiği ülkede çocukların sağlığı, gelişimi, eğitime katılımı Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tamamen ailelerin sırtına bırakılmış durumda.

Bir kez daha söylüyoruz. Çocukların gelişiminden, sağlıklarından, sağlıklı beslenmeye ulaşmalarından devlet doğrudan sorumlu. Çocukların eğitimden kopmaması, sağlıkları için okullarda ayrım yapılmadan her çocuğa bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi şart. Ve biliyoruz ki çocuklar için kaynak da var imkan da!

Şu an meclis genel kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. 10 Aralık’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçesi, 11 Aralık’ta Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Bizim alınterimizle, vergilerimizle oluşturulan bütçenin zenginleri daha zengin etmek için değil, savaş için, holdingleri kurtarmak için, birilerinin bekasını sağlama almak için değil insanca bir yaşamı, güzel bir geleceği hak eden milyonlarca çocuk için kullanılmasını istiyoruz. Kaynakların ve imkanların en temel haklarımız için kullanılmasını talep ediyoruz!

Hatırlatıyoruz, hiçbir hak, çocukların geleceğini ilgilendiren hiçbir konu seçimlere havale edilemez. Anayasal güvence altında hakların gereğinin yerine getirilmesi seçim vaadi yapılamaz.

Aylardır okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkı için mücadele eden, yüzbinlerce imza toplayan, toplamaya devam eden, bu hakkın gereği yerine getirilene kadar da mücadele etmeye devam edecek olan bizler bir kere daha söylüyoruz.

Milyonlarca çocuğun geleceği için Meclise çağrımızdır, gereğini yapın, okullarda çocuklara ücretsiz ve sağlıklı yemek için bütçe ayırın!

Tüm halka, emek ve demokrasi güçlerine, kadınlara, gençlere de çağrımızdır,

Haklarımızı birlikte kazanacağız, bu talebi hep birlikte yükseltmeye devam edelim, mücadeleyi büyütelim!”

(Taner ŞİMŞEK)

