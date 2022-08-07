Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ülkü genelinde 17 Haziran’da tatile giren okullar 12 Eylül 2022 Pazartesi günü tekrar açılacak. Tatile giren okullarda Milli Eğitim Müdürlüğü hummalı bir çalışma başlattı.

Engelli rampası, dış cephe boya ve yalıtım, iç cephe boyası, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmaların yapıldığı okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek.

(Haber Merkezi)