Çorum Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) arasında yapılan protokol gereğince, 2022-2023 yıllarında düzenlenen atık pil toplama kampanyasında dereceye giren 3 okula ödül verilecek. Kampanyaya 83 okul katıldı. Kampanya çerçevesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında bin 651 kilogram atık pil toplandı.

774 kilogram atık pil toplayan Bahçelievler İlkokulu kampanyanın birincisi olurken, 500 kilogram atık pil toplayan Bekir Aksoy İlkokulu ikinci ve 100 kilogram atık pil toplayan Dumlupınar İlkokulu ise dereceye giren okullar oldu. Atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde teslim edilecek.

Çorum Belediyesi kullanım ömrünü tamamlayan atık pilleri insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla iş yerleri, camiler, evler ve okullara koyduğu kutularla topluyor. Belediye tarafından okullarda düzenlenen atık pil toplama kampanyasıyla, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya hedefleniyor. Bu çerçevede kent genelinde toplanan atık piller alınarak geri dönüşüm ve bertaraf için yetkilendirilmiş, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi’ne (TAP) gönderiliyor.