Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Satranç İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlar ve genel olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalara 14 okuldan 62 sporcu katılım sağladı. Kerebi Gazi Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini 23 Nisan Ortaokulu göğüsledi. Necip Fazılkürek Ortaokulu A takımı ikinci, B takımı üçüncü olurken, 23 Nisan Ortaokulu B takımı ise dördüncülük kupasını aldı.

Genel kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. 23 Nisan Ortaokulu bu kategoride de şampiyon olmayı başarırken, Necip Fazılkısakürek Ortaokulu yine ikinci, Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü, 23 Nisan Ortaokulu B takımı ise bu kategoride de dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

(Rıfat KARA)

