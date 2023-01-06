Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Kros Grup Birinciliği Kastamonu’da yapıldı. Çorum’un yanı sıra Samsun, Sinop, Karabük, Tokat, Kırıkkale, Düzce, Ankara, Kastamonu ve Kırşehir’den olmak üzere toplam 60 sporcunun katıldığı grup birinciliğinde Çorum’u Genç Erkekler B kategorisinde Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mustafa Eren Boran, Genç Erkekler A kategorisinde Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencilerinden Salih Anaç ve Spor Lisesi öğrencilerinden İsmail Can Köksal temsil etti.

Çekişmeli geçen yarışlar sonunda Çorumlu sporculardan Mustafa Eren Boran 5000 metrede birinci olurken, Salih Anaç ise üçüncü olarak Türkiye finallerine girmeye hak kazandı. Çorumlu bir diğer sporcu İsmail Can Köksal ise yarışları dokuzuncu olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

