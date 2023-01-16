Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği 14-15 Ocak tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. 17 ilden toplam 190 sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’u ise farklı okullardan toplam 17 sporcu temsil etti. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda Çorumlu sporculardan erkeklerde 90 kiloda Oğulcan Koçboğa ikinci, 66 kiloda Fatih Tanur Coşkun üçüncü, +90 kiloda Ayberk Kenan Topçu üçüncü olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Kızlarda ise 40 kiloda Fidan Bolat ikinci, 44 kiloda Sudenaz Artan ikinci, 63 kiloda Aleyna Bayat ikinci, 52 kiloda Emine Nisa Buz üçüncü ve +70 kiloda Elif Eylül Özdemir üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası vizesi alan diğer sporcular oldular.

Okullararası Gençler Judo Türkiye Şampiyonası 17-19 Şubat tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak.

(Rıfat KARA)

