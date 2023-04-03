Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Bilek Güreşi Yıldızlar (kız-erkek) Bölge Şampiyonası 2-3 Nisan tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 11 ilden 24 okul katılım sağlarken, 263 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Çorum’dan ise 29 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2 gün süren müsabakalar sonunda Çorum’dan Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Ali Koca sağ kol 50 kilo kategorisinde, aynı okuldan Elvan Eren Durmuşbaş ise sağ kol 60 kiloda ve Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Servet Yücel sağ kol 70 kiloda birinci olarak Çorum’u 12-13 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar.

Ayrıca Çorumlu sporculardan Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencilerinden Oğulcan Karabaş sağ kol +70 kiloda üçüncü, Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Ali Koca sol kol 50 kiloda dördüncü, TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’ndan Zeynep Özübek sağ kol 35 kiloda dördüncü olarak kürsüye çıkmayı başaran isimler oldular.

(Rıfat KARA)